Американские полицейские поиздевались над отказавшейся нарушать закон медсестрой

Полицейские из штата Юта (США) силой выволокли из здания больницы медсестру и заковали ее в наручники, поскольку та отказалась нарушать закон и брать кровь пациента без должных на то оснований. Об этом сообщает New York Post.

На видео, которое показывалось адвокатом медсестры, видно: сначала она спокойно объясняет полицейским, что не может взять кровь у пациента без сознания. По ее словам, для взятия биоматериала могут быть три основания: согласие пациента, ордер, или если пациент находится под домашним арестом. Полицейские настаивают на своем, затем мужской голос предупреждает их, что угрожать медсестре — ошибка.

Это выводит из себя одного из патрульных — он выволакивает женщину на улицу и надевает на нее наручники. Ее силой сажают в служебную машину. Она кричит, но это не производит на стражей порядка никакого эффекта.

Информации об обращении в суд не поступало, представители медсестры ведут переговоры с полицейским департаментом о досудебном урегулировании. Представители больницы всецело поддержали медсестру, офицер, издевавшийся над ней, временно отстранен от службы.