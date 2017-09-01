Интернет и СМИ
 

Популярный блогер стал мэром американского города и запретил натуралов

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Популярный американский YouTube-блогер и комик Элайджа Дэниел (Elijah Daniel) на сутки стал мэром города Хэлл (с английского — «ад») в штате Мичиган. Об этом сообщает People.

23-летняя знаменитость издал первый указ, согласно которому запретил въезд в город гетеросексуалам. Таким образом Дэниел решил продемонстрировать, как действует антимусульманский бан в США, введенный президентом Дональдом Трампом.

«Запрет — абсолютная копия мусульманского бана, но только с гетеросексуалами», — рассказал блогер. Ранее он в качестве протеста против политики президента написал эротический роман о Трампе с гей-подтекстом.

В своем указе новый мэр написал, что новые жители города могут размножаться и занимать дома и землю старожилов, и именно поэтому он решил не пускать их. Горожанам он пообещал щедрую денежную компенсацию за «неучастие в гетеросексуальных действиях».

Жителям Хэлла такая ситуация не понравилась, и в этот же день они потребовали отставки нового мэра, на что Дэниел согласился и покинул пост.

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