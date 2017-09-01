Москвичам предложат «жидкие эмоции» из Вьетнама

В московском ЦУМе откроется фирменный магазин вьетнамской парфюмерной марки Phuong Dang. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 1 сентября.

Основательница компании — художница Фуонг Данг — называет ароматы «жидкими эмоциями». «Для меня ароматы — это настоящие тайны, которые хранят в себе не только отражение прошлого, настроение и чувства в настоящем, но и мечты о будущем. Ароматы остаются в памяти и могут действительно менять наши эмоции», — сказала она. В создании ароматов принимал участие французский парфюмер Бертран Дюшофур.

С сентября новинки будут представлены в продаже. В коллекцию вошли аромат Believing с маслом юдзу и зеленым мандарином, The Calling с розовым перцем и молотым табаком, Cryptic с нотами уда, пряный Obscure Oud и другие.