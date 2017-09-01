Тираж книги о сексе уничтожат из-за абзаца о предназначении женской груди

Тираж книги британского писателя Алекса Фрита «Взросление для мальчиков» будет изъят из книжных магазинов и уничтожен. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает The Guardian.

Причиной стало возмущение общественности, вызванное абзацем о предназначении женской груди.

«Девочкам нужна грудь по двум причинам. Первая — чтобы кормить младенцев молоком. Другая причина — чтобы девочки выглядели взрослыми и привлекательными. Практически любая грудь, вне зависимости от размера и формы, которую она принимает по окончании пубертатного периода, может выполнять обе функции», — поясняется в книге.

Абзац был опубликован в Facebook-аккаунте Man vs. Pink с пометкой «Что за фигня?» и расшарен в соцсетях. Пользователи подчеркивали, что подобное высказывание писателя безответственно и отвратительно.

Издательству Usborne Publishing также пришлось принести извинения. Книга Фрита, согласно аннотации, покрывает ряд значимых тем, таких как секс, отношения и переходный возраст, и доступно разъясняет мальчикам половые различия.