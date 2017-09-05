Евросоюз задумал продлить санкции против россиян и украинцев

Власти Европейского Союза планируют еще на полгода продлить персональные санкции против граждан России и Украины. Такое решение может быть принято 14 сентября, сообщает во вторник, 5 сентября, РИА Новости со ссылкой на свои источники.

На сегодняшний день в санкционном списке находятся 153 физических лица и 40 компаний. Среди них российские политики и чиновники, бизнесмены и силовики, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Государства-члены Евросоюза, США а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену рестриктивных мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы в республике.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России подчеркивают, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.