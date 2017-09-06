Получены результаты ДНК-теста Сальвадора Дали на родство с гадалкой

Результаты ДНК-теста испанского художника Сальвадора Дали показали, что он не был отцом гадалки Пилар Абель. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает La Vanguardia.

Анализ станет основным доказательством в суде, так как никаких письменных или иных указаний на семейное родство между 61-летней женщиной и живописцем не было найдено. Заседание по делу об отцовстве состоится 18 сентября.

Забальзамированные останки Дали эксгумировали на его родине в городе Фигерас на северо-востоке Испании (Каталония) в июле. Какие именно биологические образцы тела были собраны, не уточнялось, однако по всей вероятности речь шла о зубах, ногтях и костном мозге.

Гадалка подала судебный иск в марте 2015 года. Она утверждает, что ее мать Антониа Мартинез де Аро вступила в любовную связь с художником в 1955 году и жила с ним в деревне, где работала няней соседских детей.

Ответчиками являются Королевство Испания и фонд Сальвадора Дали, которые стали владельцами творческого наследия живописца.

Сальвадор Дали умер в 1989 году. Он считается одной из ключевых фигур сюрреализма. Картины художника, унаследованные Испанией, оцениваются в 325 миллионов евро.