Алмаз весом 52 карата назвали в честь убитого в Турции посла Карлова

Добытый в Якутии алмаз весом 51,91 карата назвали в честь застреленного в Анкаре российского дипломата Андрея Карлова. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает пресс-служба компании «Алроса».

«В целях увековечения памяти чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турции Андрея Геннадьевича Карлова, трагически погибшего 19 декабря 2016 года, и выражения уважения к его заслугам в укреплении международного авторитета и отстаивании интересов России, мы приняли решение назвать в честь Андрея Геннадьевича алмаз», — говорится в сообщении.

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По словам главы компании «Алроса» Сергея Иванова, крупные алмазы встречаются в природе крайне редко, каждый из них уникален, и таким же уникальным человеком и выдающимся дипломатом был Карлов. Сообщается, что самоцвет был добыт на трубке «Юбилейная» 11 июля 2017 года. Это прозрачный кристалл с желтоватым оттенком, имеющий форму октаэдра (многогранник с восемью гранями), с размерами примерно 19 на 19 на 18 на 12 миллиметров.

Посол России Андрей Карлов был убит во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре выстрелом в спину. Посмертно ему было присвоено звание Героя России «за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации».