Сильнейшее за столетие землетрясение в Мексике попало на видео

В сети появились видеоролики, на которых запечатлено восьмибалльное землетрясения в Мексике. Компиляция опубликована на YouTube.

Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан, его очаг залегал на глубине 35 километров. Подземные толчки были зафиксированы в 23:49 7 сентября (07:49 мск 8 сентября).

В столице значительных разрушений удалось избежать, однако, как сообщает The New York Times, две женщины погибли в штате Чьяпас, двое детей — в штате Табаско. Точная оценка ущерба займет время, однако известно, что землетрясение стало самым сильным за прошедшие сто лет.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе цунами в регионе. Удару стихии может подвергнуться как побережье Мексики, так и близлежащих государств — Гондураса, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Панамы и Эквадора. Также в зоне риска находятся Гавайские острова и даже Гуам, указывает Associated Press.

