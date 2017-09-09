Казахстанцы спели «Дорогие мои москвичи» в честь 870-летия российской столицы

Посольство Казахстана в России в связи с 870-летием Москвы поздравило жителей столицы с Днем города. Видео с праздничным клипом было опубликовано дипломатическим представительством на видеохостинге YouTube.

Музыкальной основой для клипа послужила популярная песня «Дорогие мои москвичи». Часть песни в ролике была исполнена на казахском языке. В съемках видеопоздравления приняли участие дипломаты посольства, казахстанские студенты московских вузов, представители казахской диаспоры столицы.

Праздничные мероприятия в Москве по случаю 870-летия столицы пройдут в 2017 году 9 и 10 сентября.