Клинтон назвала главную ошибку провальной президентской кампании

Кандидат от демократической партии на выборах президента США 2016 года Хиллари Клинтон признала, что главной ошибкой, не позволившей ей одержать победу в голосовании, стало использование ею личной почты в целях рабочей переписки. Об этом она заявила в интервью CBS News.

Она отметила, что ответственность за это лежит на ней. «Я уже признавала это и признаю снова: вина полностью на мне», — сказала Клинтон.

Бывший кандидат от демократов полагает, что именно эта ошибка дала преимущество кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, который и одержал победу.

В 2015 году вокруг Клинтон разразился скандал. Обнаружилось, что во время пребывания на посту главы Госдепа она нарушала федеральный закон, предписывающий вести переписку через специальную правительственную электронную систему с дополнительной защитой. Вместо этого она использовала личный ящик, находившийся на принадлежавшем ей сервере.

Это вызвало опасения, что секретная информация, проходившая по этому каналу, могла попасть к хакерам. Однако Клинтон утверждала, что секретными данными через электронную почту не обменивалась. Так как по закону все письма госсекретаря должны сдаваться в архив Госдепартамента, позже она передала сервер ФБР, удалив личную переписку. Впоследствии стало известно, что ряд писем, полученных Клинтон, относится к категории совершенно секретных.