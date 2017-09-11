Дипломаты включили Эверест в состав России

Российское посольство в Великобритании написало о принадлежности Эвереста России. В официальном Twitter-аккаунте дипмиссии 11 сентября появилась фотография высочайшей вершины Земли, пожеланием доброго утра и пояснением «Гора Эверест, Россия».

Микроблогеры начали советовать работникам посольства открыть на карту и посмотреть, насколько далеко от России расположен Эверест.

«Какой у вас план? Огромный мост от Ростова?» — интересовались подписчики посольства.

Однако сотрудники диппредставительства не ответили и спустя сорок минут удалили твит.