Ввод жилья в России предложили оценивать по числу построенных квартир

В России необходимо изменить систему оценки ввода жилья. С этой целью необходимо учитывать не квадратные метры, а число сданных квартир. Такое предложение высказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на заседании рабочей группы строительных министерств России и Израиля. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает РИА Новости.

«У нас объемы ввода жилья за несколько прошлых лет составили более 80 миллионов квадратных метров в год. Это тоже разница с вами — вы считаете в единицах, а мы считаем миллионами метров. Но, конечно, пора нам переходить на счет в единицах», — сказал замминистра. Также он подчеркнул, что странам необходимо развивать взаимодействие в сфере строительства.

В начале августа 2017 года руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин рассказал, что с начала года в Москве введено в эксплуатацию порядка 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Общий показатель ввода недвижимости в эксплуатацию за 2017 год должен составить 8,5 миллиона квадратных метров.