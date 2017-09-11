«Норникель» занял второе место в рейтинге экоинициатив

«Норникель» занял второе место в рейтинге рейтинг экологической деятельности российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов, представленный телеканалом «Живая планета» и Институтом современных медиа (MOMRI) по данным за первое полугодие 2017 года.

Всего в рейтинге принимали участие 33 компании. Возглавил список «Газпром», однако ее лидерство не столь безоговорочно, как в предыдущие периоды - практически вровень идут еще три компании - «Норникель», «Россети» и «Русал».

В целом в ТОП-10 рейтинга произошли довольно существенные изменения, хотя 8 из 10 участников предыдущей десятки лидеров сохранили свои позиции. Большинство компаний существенно, иногда в разы, увеличили свой индекс. Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что для представителей российского бизнеса природосберегающая и экологическая деятельность перестала быть чем-то разовым и краткосрочным и воспринимается крупнейшими компаниями и СМИ как стратегическая.

Отмечается, что существенное влияние на результаты рейтинга оказало то, что 2017 год был объявлен Годом экологии. В связи с этим активность компаний в природоохранной сфере существенно выросла, увеличился также интерес СМИ к экологической тематике.

Общее число событий, учтенных в рейтинге, увеличилось в полтора раза — с 572 инициатив за июль-декабрь 2016 года до 795 в первую половину 2017 года. При этом количество публикаций выросло вдвое — с 12359 материалов в период июль-декабрь 2016 года до 25645 публикаций в январе-июне 2017-го.