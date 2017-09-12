От взрыва в немецком Херне пострадали семь человек

В немецком городе Херне во вторник, 12 сентября, произошел взрыв. В результате пострадали семь человек, двое из них получили серьезные травмы. Об этом сообщает издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Известно, что взрыв произошел у склада мебельного магазина в момент разгрузки небольшого грузовика. Машина загорелась, но прибывшим на место инцидента пожарным удалось быстро потушить ее. Информации о причинах произошедшего пока нет, пострадавшие госпитализированы.

В октябре прошлого года на одном из заводов химического концерна BASF в немецком городе Людвигсхафен произошел взрыв, жертвой которого стал один человек. Травмы различной степени тяжести получили семь человек. В связи с произошедшим местным жителям рекомендовали не покидать дома, полицейские перекрыли дороги.