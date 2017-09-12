Кремль обеспокоил интерес ФБР к бывшему журналисту российского агентства

В Кремле обеспокоены допросом, который ФБР устроило бывшему сотруднику агентства «Спутник» (входит в состав холдинга «Россия сегодня») Эндрю Файнбергу. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Пескова заявил журналистам, сообщает корреспондент «Ленту.ру».

«Мы не располагаем детальной информацией, но в любом случае допросы журналистов или экс-журналистов, но в связи с журналистской деятельностью, конечно, не говорят в пользу плюрализма мнений и свободы прессы. Скорее они говорят о том, что намечаются серьезные проблемы с цензурированием и с ограничением поля для работы прессы», — отметил представитель Кремля.

Файнберга допрашивали в рамках расследования возможного «пропагандистского характера» работы «Спутника» в нарушение закона об иностранных агентах, пишет Yahoo News со ссылкой на источники.

Сам журналист рассказал ресурсу, что вопросы ФБР касались внутренней структуры, редакционного процесса и финансирования агентства. «Они хотели знать, откуда я получаю указания, и не получал ли я каких-либо заданий из Москвы», — уточнил Файнберг, добавив, что ФБР пыталась выведать примеры, когда его внимание «направлялось в сторону тех или иных проблем».

Yahoo News сообщает, что бюро исследует тысячи документов и внутренних писем «Спутника». Их передал сам журналист. Он работал в «Спутнике» до мая 2017 года в качестве корреспондента в Белом доме.