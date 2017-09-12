Россию обвинили в организации антимигрантских митингов в США

Журналисты американского издания The Daily Beast обвинили Россию в организации акций протеста против мусульман и иностранных мигрантов в США.

Как утверждают сотрудники издания, скрывающиеся под вымышленными именами российские оперативники организовывали и продвигали в Facebook фейковые группы, посвященные антимигрантским митингам на территории США. В качестве примера редакция The Daily Beast привела антимусульманские протесты, прошедшие в августе 2016 года в Айдахо.

Представитель Facebook заявил, что администрация заблокировала несколько подобных сообществ, якобы продвигавшихся российскими агентами с помощью внутренней рекламы в социальной сети. От более подробных комментариев в компании отказались.

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По словам бывшего агента ФБР и специалиста по России Клинта Уоттса (Clint Watts), протесты против мигрантов и мусульман — это «следующий шаг» на пути увеличения российского влияния на США. «Цель — это изменение поведения [американских пользователей]. Проще простого заставить кого-то распространять русскую пропаганду, а затем заставить людей делать это в реальности», — подчеркнул он.

В начале сентября администрация Facebook заподозрила Россию в проведении кампании по усилению политических разногласий во время предвыборной президентской гонки в США в 2016 году. Всего в социальной сети было обнаружено 470 фальшивых аккаунтов, через которые с июня 2015-го по май 2017 года было куплено более трех тысяч рекламных объявлений по темам от права на оружие до проблем расовых разногласий.