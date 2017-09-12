Греция и страны ЕАЭС наметили пути экономического сотрудничества

В греческом городе Салоники состоялся первый деловой форум «ЕАЭС — Греция: новый мост для сотрудничества и развития», который был организован в рамках международной межотраслевой выставки TIF-Helexpo 2017.

Организаторами Форума в Салониках выступили Евразийская экономическая комиссия, Фонд «Росконгресс», Российский союз промышленников и предпринимателей, Enterprise Greece, Helexpo. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства экономики и развития Греции.

В мероприятии приняли участие более 200 человек, среди которых представители крупнейших бизнес-ассоциаций, ведущих компаний стран ЕАЭС, а также делегации правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Участники обсудили возможности сотрудничества в таких отраслях экономики как транспорт, сельское хозяйство и торговля.

«Я думаю, что это очень своевременный форум, когда и Греция, и экономики наших пяти стран вступают в фазу экономического роста, — отметил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. Он выразил надежду, что встреча представителей бизнеса и бизнес-ассоциаций шести стран может дать толчок для интеграции и создания стандартов бизнес-процессов и экономического сотрудничества.

Первый замминистра иностранных дел Греческой Республики Йоргос Катругалос, открывая пленарное заседание форума, отметил, что текущий объем взаимной торговли стран ЕАЭС с Грецией в 4,6 миллиарда долларов США явно не соответствует масштабу многолетних экономических связей. «Он может и должен быть больше», — заявил замминистра.

Товарооборот государств — членов ЕАЭС с Грецией в 2016 году составил около 4,6 миллиарда долларов США. Однако уже в первом полугодии 2017 года был отмечен рост объемов взаимной торговли (46,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). По мнению участников встречи, потенциал для наращивания товарооборота и укрепления торгово-экономических связей между ЕАЭС и Грецией на данный момент огромен.

Важнейшим стратегическим направлением для реализации этого потенциала сегодня является развитие кооперации и реализация совместных проектов.

По словам члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленного комплекса Сергея Сидорского, на территории Евразийского экономического союза уже работает около 200 предприятий с участием греческого капитала. Среди наиболее перспективных направлений для развития кооперации с Грецией он назвал высокотехнологичные секторы промышленности и АПК.

«Я очень рад, что обсуждение вопросов европейской и евразийской интеграции, начатое на полях Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге было продолжено в ходе Делового форума „ЕАЭС — Греция: новый мост для сотрудничества и развития“ в Салониках», — заявил Александр Стуглев, директор фонда «Росконгресс».

По итогам встречи советник президента России Антон Кобяков и советник премьер-министра Греческой Республики Димитриос Веланис обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития диалога между ЕС и ЕАЭС, а также наметили планы по участию представителей деловых кругов Греции в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 24—26 мая 2018 года.

Форум в Салониках — первый шаг на пути реализации положений Совместной декларации о сотрудничестве Евразийской экономической комиссии и правительства Греческой Республики от 24 июня 2017 года, направленной на развитие диалога между государствами ЕАЭС и Греческой Республикой в экономической сфере. По мнению участников встречи, прошедшее мероприятие позволит перевести диалог Греции и ЕАЭС на принципиально новый, более высокий уровень и достигнуть результатов в расширении экономического сотрудничества и торговых отношений.