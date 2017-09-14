Торгпреда России в Нидерландах эвакуировали в Москву в тяжелом состоянии

Торгпред России в Нидерландах Александр Черевко эвакуирован из Амстердама спецбортом МЧС в тяжелом состоянии. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает РИА Новости. Его доставят в Россию на лечение.

Как сообщил агентству посол России в Нидерландах Александр Шульгин, торгпред попал в больницу в начале этого года. «Дней 10 назад его состояние ухудшилось. Его перевели в палату интенсивной терапии. Вчера голландские врачи посчитали бесперспективной борьбу за его жизнь и приняли решение отключить его от систем жизнеобеспечения», — рассказал Шульгин.

Однако такое положение дел не устроило представителей России, и Москва обратилась в МИД Нидерландов с просьбой помочь организовать эвакуацию Черевко для последующего лечения в России.

«Врачи уверены, что больной в состоянии перенести перелет. Я считаю, что шансы на его выздоровление есть», — сказал посол. Он также добавил, что торгпредство РФ в Нидерландах работает в штатном режиме.

Ранее в четверг первый секретарь диппредставительства Юрий Ураксин заявлял ТАСС, что у Черевко проблемы со здоровьем. «Да, он болеет», — сказал Ураксин. От других комментариев он отказался.