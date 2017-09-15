СМИ сообщили об обнаружении второй бомбы на станции лондонского метро

На станции метро Parsons Green в Лондоне, где ранее в пятницу, 15 сентября, произошел взрыв, обнаружена вторая бомба. Об этом сообщает британская газета The Daily Express.

В настоящее время саперы обезвреживают найденное взрывное устройство, отмечает издание.

15 сентября в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв. Очевидцы сообщили о том, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. В результате, по разным данным, пострадали 20 человек.

Британские власти заявили, что рассматривают произошедшее как теракт.