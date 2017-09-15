Полиция в США остановила ехавшего на газонокосилке мэра с пивом в руках

Видео: New York Post

В городке Эйнор (Aynor), расположенном в американском штате Южная Каролина, полицейские остановили мэра, разъезжающего по улицам на газонокосилке. Видео с места событий публикует New York Post.

Остановившие градоначальника Джона Гарднера стражи порядка обнаружили, что он управлял транспортным средством, держа в руках открытую банку пива.

После того как мэр вылил алкогольный напиток, ему разрешили продолжить маршрут, не выписав при этом штраф.

Как отмечает издание, в Эйноре проживают свыше 640 человек.