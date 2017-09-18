Ядовитая змея поджидала австралийскую семью в унитазе

Tony Harrison / YouTube

В пригороде австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, поймана ядовитая змея, которая пряталась в унитазе. Об этом сообщает UPI.

Семья, обнаружившая пресмыкающееся у себя дома, вызвала специалиста. Змеелов Тони Харрисон (Tony Harrison) транслировал борьбу со змеей в Facebook. Чтобы извлечь рептилию, ему потребовалось около трех минут.

В туалете скрывалась крупная коричневая бойга. «Вообразите, как поутру вы садитесь на унитаз, и вот такое показывается у вас между ног», — прокомментировал Харрисон. Он пояснил, что от укуса таких змей не умирают. «Но все равно не хотелось бы, чтобы эта макаронина тяпнула сзади», — добавил змеелов.

Коричневая бойга, как правило, вырастает до одного метра в длину, а на Гуаме встречаются и более крупные особи. Живут на деревьях, питаются ящерицами, мелкими млекопитающими, птицами и яйцами. Они агрессивны, однако их яд не представляет опасности для взрослого человека.

В декабре сообщалось, что жительница города Кхонкэн на северо-востоке Таиланда нашла в своем унитазе длинного ужа.