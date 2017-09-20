Мечты о республике от Урала до Тихого океана кончились для ангарчанина дурдомом

Суд города Ангарск Иркутской области признал невменяемым и отправил на принудительное лечение местного жителя, публично призывавшего к отделению от Российской Федерации нескольких ее субъектов. Об этом в среду, 20 сентября, сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Судом установлено, что в январе 2016 года А., используя мобильный телефон, подключался к сети Интернет и призывал к действиям, направленным на создание отдельной республики от Урала до Тихого Океана», — сказано в сообщении.

Обвиняемый был признан совершившим в состоянии невменяемости преступление, предусмотренное частью 2 статьи 280.1 УК России («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ)».

Суд освободил его от уголовной ответственности с применением принудительных мер медицинского характера.

В ноябре 2015 года суд признал жителя Челябинска Алексея Мирошкина виновным в призывах к сепаратизму (часть 2 статьи 280.1 УК РФ) из-за его постов во «ВКонтакте», в которых он выступал за создание Уральской народной республики и сибирского федеративного союза. Мужчина также давал интервью и размещал публикации, посвященные придуманной им виртуальной Церкви Челябинского Метеорита. В ходе следствия судмедэксперты диагностировали у него «параноидальную шизофрению» с формулировкой «бред реформаторства религиозного толка». В связи с этим он был освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение.