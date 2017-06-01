Призывавшего к созданию Уральской республики челябинца отпустят из психбольницы

Житель Челябинска Алексей Мирошкин выйдет из психиатрической больницы, где он с 2015 года находился на принудительном лечении после суда по делу о призывах к сепаратизму. Соответствующее решение в четверг, 1 июня, принял Советский районный суд города, передает «ОВД-Инфо».

Адвокат Андрей Лепехин, представляющий интересы Мирошкина, уточнил, что его подзащитный окажется на свободе через 10 дней. Мать осужденного со своей стороны сообщила, что постановление суда основывалось на освидетельствовании, проведенном еще 4 мая. Представители больницы выступили за прекращение принудительного лечения, просьбу поддержало гособвинение.

Мирошкин был отправлен в стационар в ноябре 2015 года. Тогда суд признал его виновным в призывах к сепаратизму (часть 2 статьи 280.1 УК РФ) из-за его постов во «ВКонтакте», в которых он выступал за создание Уральской народной республики и сибирского федеративного союза. Мужчина также давал интервью и размещал публикации, посвященные придуманной им виртуальной Церкви Челябинского Метеорита. В ходе следствия судмедэксперты диагностировали у него «параноидальную шизофрению» с формулировкой «бред реформаторства религиозного толка». В связи с этим он был освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение, указывает информационно-аналитический центр «СОВА». На учете у психиатра он до этого не состоял, отмечает «ОВД-Инфо».

Кроме того, в октябре 2015-го в отношении Мирошкина было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»). Он подозревался в покраске бюста Владимира Ленина в Челябинске в цвета украинского флага.