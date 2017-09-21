В Тель-Авиве экстренно сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании Lufthansa, направляющийся из Тель-Авива в Германию, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Как сообщает издание «Едиот ахронот», во время полета у лайнера Airbus A321 отказал один из двигателей.

Материалы по теме Перелет с сюрпризом 15 секретов авиапутешествий, о которых вы не знали

По сообщениям пассажиров, сразу после взлета из области двигателя стал слышен странный шум, позже раздавались громкие звуки. Команда лайнера сообщила путешественникам, что им нужно вернуться в аэропорт Бен-Гурион. Причину им назвали лишь по приземлению.

После того, как выяснилось, что отказал один из двигателей, пилотам пришлось некоторое время летать над морем, чтобы сжечь топливо. К моменту посадки в аэропорт Бен-Гурион прибыли несколько пожарных автомобилей и более 50 машин скорой помощи. Посадка прошла в штатном режиме, никто из 180 находившихся на борту лайнера пассажиров не пострадал.

В середине августа из-за проблем с двигателем экстренную посадку в Тель-Авиве совершил летевший из Сочи лайнер авиакомпании Israir. В воздушной гавани был объявлен режим чрезвычайной ситуации.