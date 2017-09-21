Генштаб Армении выступил против передачи Азербайджану части Карабаха

Ни один участок территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) не может быть отдан Азербайджану, для обеспечения безопасности важны все без исключения районы. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Мовсес Акопян, передает портал Rusarminfo.ru.

«Ни один участок территории Арцаха (так в Армении называют Нагорный Карабах — прим. «Ленты.ру») не может быть отдан Азербайджану, так как для безопасности Нагорного Карабаха важны все без исключения районы. Вдоль границ Арцаха создана такая система безопасности, малейшее нарушение которой может привести к необратимым последствиям», — сказал Акопян.

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Он добавил, что для укрепления обороны непризнанной республике необходимы дополнительные территории.

19 сентября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что Ереван обсуждает с Азербайджаном возврат части территорий НКР. «Речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать Карабаху», — отметил Налбандян, добавив, что иных подробностей сообщить не может. «В противном случае переговоры провалятся», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.