Львовский мэр на русском языке похвалил Путина

Мэр Львова Андрей Садовый дал интервью российской редакции немецкого телеканала Deutsche Welle, в котором лестно отозвался о президенте России Владимире Путине. Видео интервью доступно на YouTube-канале Deutsche Welle (с 4:11).

«Путин для многих лидеров — как образец, но не все об этом говорят. Такова правда. Многие хотят иметь монопольную власть. Но это страшно для страны, потому что тогда страна идет вниз», — заявил он.

При этом Садовый назвал Россию страной-агрессором, а Путина — президентом страны-агрессора, который оккупировал украинскую территорию. Также он отметил, что понимает, что Россия была, есть и будет соседом Украины. «У нас тысячи километров границы. Поэтому я очень бы хотел, чтобы Россия имела возможность демократически избирать свое руководство, и Украина всегда будет сотрудничать с тем руководством, которое будет демократически избрано», — рассказал мэр Львова.

Украинское издание «Информационный акцент» отметило, что Садовый в ходе интервью поставил ударение в слове «украинцы», на букву «а». Так, по данным издания, жителей Украины «обычно называют жители РФ».