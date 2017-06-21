Макрон признался в уважении к Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважает российского президента Владимира Путина. Фрагмент интервью с Макроном в среду, 21 июня, публикует El País.

«Я уважаю Владимира Путина. У нас с ним состоялся конструктивный обмен мнениями», — рассказал французский президент.

Он добавил, что у него есть разногласия с Путиным по ситуации на Украине. Президент России ознакомился с позицией Макрона по этому вопросу.

Также французский президент указал, что международному сообществу необходима помощь России в вопросе борьбы с терроризмом.

«Нам нужно содействие всех, чтобы уничтожить террористов, в особенности России», — заявил французский лидер.

29 мая Владимир Путин посетил Францию и провел переговоры с Макроном. Российский лидер побывал на открытии выставки в Версале, посвященной 300-летию поездки российского императора Петра I во Францию, которая положила начало дипломатическим отношениям между странами.

Макрон назвал переговоры с российским лидером очень откровенными и прямыми. Путин пригласил французского коллегу приехать в Москву с длительным визитом.

