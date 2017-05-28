Макрон рассказал о своем отношении к Трампу и Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сможет наладить теплые отношения с главой США Дональдом Трампом. Об этом в воскресенье, 28 мая, он сказал в интервью изданию Journal du Dimanche.

«Тот Дональд Трамп, с которым я встретился, хотел понимать и слушать. Он более открытый, чем о нем думают, он любит прямой контакт, и он способен менять позицию», — сообщил Макрон.

Кроме того, лидер Франции признался в уважении к России и рассказал, что пригласил президента страны Владимира Путина приехать в Париж в рамках 300-летия дипломатических отношений.

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27 мая Макрон заявил, что его диалог с Россией будет требовательным. Он уточнил, что одной из тем переговоров с российским коллегой станут вопросы взаимодействия по Сирии. Французский лидер надеется, что удастся выработать позиции для создания долгосрочного политического решения.

Путин прибудет в Париж в понедельник, 29 мая, на открытие выставки в Версале, посвященной 300-летию поездки российского императора Петра I во Францию, которая положила начало дипломатическим отношениям между странами.