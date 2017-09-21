Учеников для Кванториума в Красноярье найдут на фестивале науки NAUKA 0+

В Красноярском крае 4 октября стартует Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, передает «Таймырский телеграф» в четверг, 21 сентября.

В его рамках пройдут 300 мероприятий, рассчитанных на 46 тысяч человек. В этом году на фестивале также будут выявлять наиболее талантливых детей для обучения в технопарке «Кванториум», организованном при поддержке «Норникеля».

Начнется программа форума с открытия интерактивного музея «Миссия на Марс». Затем на различных мероприятиях участники будут проходить тесты, с помощью которых постепенно будет сформирован индивидуальных трек каждого из них - дети получат базу теоретических познаний и компетенцию в той или иной области.

Красноярский край стал центральной площадкой для этого научного фестиваля с 2015 года. В прошлом году, в рамках NAUKA 0+, организовали трехмесячный научный марафон, который посетили 70 тысяч человек.

