Афганский иммигрант зарезал 14-летнюю сестру из-за ее нежелания ходить в школу

Полиция Вены арестовала 18-летнего выходца из Афганистана, подозреваемого в «убийстве чести» собственной 14-летней сестры. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Юноша признался, что совершил убийство в состоянии аффекта после того, как в семье возник спор из-за нежелания девушки ходить в школу. Он заявил, что «взорвался» когда его сестра повысила голос на родителей и оттолкнула его самого.

Сообщается, что после совершенного убийства юноша самостоятельно пришел с повинной в полицию и сообщил, что доволен содеянным, поскольку сестра «порочила честь семьи». Позже его адвокат заявил, что он сожалеет об убийстве и не хотел лишать жизни сестру, а лишь припугнуть ее. Также он указал, что их семья довольно «либеральна».

Представитель Управления по делам молодежи и семьи Петра Мандл утверждает, что девушка, наоборот, хотела получить хорошее образование и поэтому намеревалась покинуть родительский дом, где ее воспитывали в «традиционных условиях» и где она чувствовала себя как в тюрьме. Незадолго до гибели она посещала кризисный центр, чтобы получить психологическую помощь или даже с просьбой пожить в нем.

Убийство чести — преступление, совершаемое родными в отношении члена семьи, навлекшего на семью позор. В большинстве случаев жертвами становятся женщины и девочки.

