В Москве пройдет фестиваль американского кино «Амфест»

Фестиваль американского кино «Амфест» пройдет в Москве с 27 сентября по 10 октября. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Фильмом открытия фестиваля станет основанная на реальных событиях драма Дага Лаймана «Сделано в Америке», в которой Том Круз сыграл летчика-контрабандиста Барри Сила, одновременно работавшего на колумбийские наркокартели и ЦРУ. Показ на «Амфесте» станет российской премьерой картины, которая выйдет в прокат 12 октября.

На «Амфесте» покажут несколько фильмов, участвовавших в программе главного в США фестиваля независимого кино «Сандэнс»: это нью-йоркская драма «Ты — мне, я — тебе» Дастина Гая Дефы, комедия Дэйва МакКэри «Приключения медведя Бригсби», музыкальная мелодрама Зои Листер Джонс «Группа "Лейкопластырь"», комедия о белой рэперше «Patty Cake$» Джереми Джаспера и гей-мелодрама «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино.

Среди других участников программы «Амфеста» такие картины, как «Порту» Гейба Клингера, в котором сыграл последнюю главную роль скончавшийся в 2016 году Антон Ельчин, документальные ленты «В поисках Колтрэйна» о джазмене Джоне Колтрэйне, «Американская Вальгалла» о новом альбоме Игги Попа и «Сбежавший с лезвия» о сценаристе «Бегущего по лезвию бритвы».

Гостями «Амфеста-2017» станут сорежиссеры трагикомедии о злоключениях мечтающей стать кукольником гориллы «Сильвио» Альберт Бирни и Кентакер Одли. Они проведут мастер-класс в Московской школе кино, где расскажут о своем опыте совместной работы в американском независимом кино.

В середине октября «Амфест» также пройдет в двадцати других российских городах. Список городов, расписание и программа будут объявлены позднее.