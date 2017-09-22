В Новосибирске родился шестикилограммовый младенец

Младенец весом почти шесть килограммов и ростом 63 сантиметра появился на свет в Первой городской больнице Новосибирска. Об этом 21 сентября сообщает портал Letidor.

Это уже четвертый ребенок в семье. Трое старших детей 32-летней роженицы также были крупными, но их вес не превышал 4,5 килограмма.

«Крупные дети достаточно часто рождаются (это четыре килограмма), а гигантский плод — больше пяти килограммов — редко. Последние шесть лет здесь работаю, такого веса у ребенка — ни разу не было. Именно 5 670», — отметил в беседе с «Вести Новосибирск» руководитель службы акушерства и гинекологии больницы Александр Шаклеин.

Новорожденного назвали Дмитрием, а в палате он получил прозвище Генерал. «Потому что он, когда поест, вот так, по стойке смирно выгибается. И серьезный такой всегда», — пояснила мама мальчика.

В феврале 2012 года в китайском городе Синьсян родился мальчик весом более 17 килограммов, сообщает портал Rockefeller. Ребенок считается одним из самых крупных новорожденных в мире.