Из здания полпредства в Петербурге украли сейф с золотом

В Санкт-Петербурге из здания аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе украли сейф. Преступление было совершено в ночь на 22 сентября, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, металлический шкаф вытащили из особняка на Петровской набережной через окно второго этажа. Пропажу обнаружили сотрудники полпредства, пришедшие утром на работу.

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В сейфе, согласно первоначальным сведениям, находились некие документы, содержание которых источники отказались раскрыть. Затем появилась информация, что в нем хранилось личное золото, принадлежащее одной из высокопоставленных сотрудниц ведомства. По данным газеты, там было более 60 различных драгоценностей. Составляется опись похищенного.

«Служебный сейф не предназначен для хранения секретных документов, но сотрудники могут хранить там личные вещи, включая украшения, это не возбраняется», — пояснил «Интерфаксу» информированный источник.

«Фонтанка» отмечает, что на место, помимо полицейских, следователей и экспертов-криминалистов, прибыли руководители главков МВД по Петербургу и Ленинградской области. Также в полпредство приехали сотрудники регионального управления ФСБ. «За безопасность объекта непосредственно отвечает Федеральная службы охраны», — добавляет издание.