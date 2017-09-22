У украинского посла в Индии украли телефон во время селфи

Неизвестный украл телефон у посла Украины в Индии Игоря Полихи, когда тот делал селфи. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает Deccan Chronicle.

Инцидент произошел утром в среду у Красного форта — крепости в Дели, строительство которой завершилось в 1648 году.

«Его телефон выхватили, когда он делал селфи. Неизвестный приблизился к нему и убежал [с мобильным]», — заявили РИА Новости в пресс-службе полиции.

Палиха, который был в момент происшествия один, обратился к сотрудникам правоохранительных органов и описал им злоумышленника. «Мы расследуем дело», — заявили в полиции.

Других подробностей собеседник агентства не привел.

Палиха возглавил украинскую дипмиссию в Индии в ноябре 2015 года. Как пишет «Комсомольская правда в Украине», 52-летний дипломат также является послом в Мальдивской Республике, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш.