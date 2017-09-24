Мэр Аматриче недосчитался пожертвований на восстановление после землетрясения

Власти пострадавшего от землетрясения в августе 2016 года города Аматриче (Италия) заявили, что 33 миллиона евро, пожертвованные в стране на восстановление, до них не дошли. Об этом в воскресенье, 24 сентября, со ссылкой на местное издание Il Giornale сообщает ТАСС.

Деньги собирались через СМС (каждое сообщение стоило два евро) и банковские переводы. Мэр Аматриче Серджо Пироцци заявил, что ни один евро из этой суммы не дошел до города. По его информации, Аккумоли, Аркуата и Пескара-дель-Тронто, которые также нуждаются в восстановлении, тоже не получили средств.

Материалы по теме Землетрясение в центральной Италии Погибли по меньшей мере 279 человек

Жалоба мэра будет в ближайшее время рассмотрена прокуратурой провинции Риети (область Лацио).

Департамент гражданской защиты, инициировавший сбор в октябре 2016 года, опроверг информацию об исчезновении денег. «Ни один евро, пожертвованный итальянцами, не пропал», — сообщили там, не уточнив, куда именно пошли средства.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Италии 24 августа 2016 года. В результате серии подземных толчков погибли около 300 человек, город Аматриче был разрушен почти наполовину, пострадали также соседние населенные пункты. Сейсмологи зафиксировали более 45 тысяч афтершоков, включая крупное землетрясение в октябре магнитудой 6,6, в результате которого пострадали десятки человек.