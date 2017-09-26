Директором театра имени Покровского назначен дирижер Ара Карапетян

Дирижер-постановщик Ара Карапетян назначен главой Камерного музыкального театра имени Покровского. Соответствующий приказ подписал руководитель Министерства культуры России Владимир Мединский, сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что народный артист СССР Геннадий Рождественский, управлявший театром с 2012 года, останется музыкальным руководителем учреждения.

Карапетян заявил, что в ближайшее время не собирается проводить в театре глобальные реформы: «Новый сезон открыт, у театра есть определенные планы, которые обязательно надо осуществлять. Трансформация будет очень мягкая и без каких-либо резких движений».

Заместитель главы Минкульта Александр Журавский подчеркнул, что кандидатура Карапетяна была рекомендована Театральным советом при ведомстве. «Ара Арамович — опытный менеджер, сочетающий в себе профессиональные, дирижерские компетенции с административными навыками», — отметил он.

«Мы надеемся, что под руководством Ары Арамовича Карапетяна театр и дальше будет достигать творческих и финансово-экономических успехов», — подчеркнул директор департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта Андрей Малышев.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал кандидатуру Карапетяна «интересной и понятной для театрального сообщества». Худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман напомнил, что новый директор ранее руководил Московским музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Карапетян родился в Ереване в 1969 году. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова.