«Норникель» и МШУ «Сколково» запустили образовательную программу

«Норникель» совместно с Московской школой управления «Сколково» запустил инновационную образовательную программу повышения эффективности управления производством «Операционная эффективность». В ней примут участие 55 руководителей промышленных подразделений и главного офиса компании, говорится в сообщении «Норникеля».

Содержание программы сформировано департаментом кадровой политики «Норникеля» при участии операционного блока. Цель обучения — формирование современного подхода к управлению производством, который включает в себя расширение горизонта планирования и общего видения будущего компании, развитие ключевых управленческих компетенций, анализ новейших технологий, подходов и лучших практик управления производством.

В течение пяти учебных модулей (продолжительность модуля — пять дней) ключевые сотрудники компании будут повышать уровень знаний о бизнес-процессах при помощи ведущих российских и зарубежных преподавателей, экспертов и тренеров.

Ключевой задачей слушателей станет подготовка стратегических проектов, направленных на рост операционной эффективности предприятий «Норникеля». Обучение будет происходить на фоне рассмотрения конкретных кейсов и проектов.

«Товары, которые производит "Норникель", — биржевые товары, в этом смысле они являются ликвидными. Но они чрезвычайно волатильны, цены меняются в разы в течение нескольких лет. Рассчитывать на то, что внешняя среда все время будет благоприятной, не приходится, — подчеркнул президент «Норникеля» Владимир Потанин на открытии первой сессии «Стратегические и операционные трансформации».

По его словам, единственный способ оставаться конкурентоспособными и выживать в любых условиях — это «быть в хорошей форме внутренне, быть эффективными». Это означает быстро и гибко реагировать на изменения внешней среды, хорошо понимать собственный бизнес, отметил он.

Как отметил президент МШУ «Сколково» Андрей Шаронов, программа носит проектный характер. Результатом станет не количество прослушанных лекций, а качество проектов, которые будут реализовываться. У участников программы будет возможность посмотреть на свою работу и задачу со стороны.