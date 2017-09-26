«Росконгресс» и ЮНИДО договорились о сотрудничестве

В Вене состоялась встреча руководства Фонда «Росконгресс» с руководством Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), которые договорились о сотрудничестве в рамках ключевых экономических форумов России 2018 года, говорится в пресс-релизе Росконгресса.

«Главная цель нашей встречи — поиск точек соприкосновения, областей сотрудничества между Фондом „Росконгресс“ и ЮНИДО. Между нашими организациями уже существует тесное сотрудничество, и те вопросы, которые стоят сегодня на повестке дня, указывают на то, что мы пойдем еще дальше в нашем сотрудничестве и взаимодействии», — подчеркнул управляющий директор по разработке программ и техническому сотрудничеству ЮНИДО Филипп Шольте.

Директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев в свою очередь отметил, что «Росконгресс» и ЮНИДО «имеют успешную и разностороннюю историю сотрудничества». «В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) мы имели честь принимать в нашей северной столице представительные делегации участников двух межрегиональных форумов ЮНИДО, посвященных вопросам взаимодействия малого и среднего предпринимательства России и стран Латинской Америки, а также предпринимательской деятельности женщин в Европе и арабских странах. Оба мероприятия прошли с большим успехом», — отметил он.

Стороны обменялись мнениями относительно потенциала дальнейшего сотрудничества, установили рабочие контакты, определили новые точки взаимного роста и интересов. В частности, речь шла о возможных вариантах взаимодействия в рамках реализуемых организациями российских и зарубежных мероприятий, в числе которых Российский инвестиционный форум в Сочи, Петербургский международный экономический форум, выездные сессии ПМЭФ в российских регионах «Регионы России: новые точки роста» и сессии ПМЭФ за рубежом, Восточный экономический форум, а также Глобальный форум конвергентных технологий для всеохватывающего и устойчивого промышленного развития в сотрудничестве с Курчатовским институтом (2018 год) и Глобальный саммит по промышленному производству и индустриализации (2019 год).

Возможно также партнерство по организации мероприятия «Неделя прогрессивных технологий», которая запланирована на 6—9 марта 2018 года в Чили.