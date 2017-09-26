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Мажоры в Москве с десяток раз за минуту нарушили ПДД напротив Дома правительства

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В интернете появилась видеозапись из салона, на которой видно, как черный внедорожник Mercedes Gelandewagen за одну минуту четырежды грубо нарушает ПДД на набережной Тараса Шевченко напротив Дома правительства. Ролик во вторник, 26 сентября, опубликован в профиле richrussiankids в Instagram.

Видеозапись сопровождается подписью: «Выглядит так, как будто у ребят есть запасное водительское на случай пожизненного лишения».

На кадрах видно, как вначале водитель едет по тротуару (часть 2 статьи 12.15 КоАП РФ, штраф — две тысячи рублей), затем не останавливается перед стоп-линией (часть 2 статьи 12.12 КоАП РФ, штраф — 800 рублей), выезжает на встречную полосу (часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ, штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на 4-6 месяцев) и не пропускает пешеходов (статья 12.18 КоАП РФ, штраф — 1,5 тысячи рублей).

После этого машина проезжает на запрещающий сигнал светофора (статья 12.12 КоАП РФ, штраф — одна тысяча рублей) и два раза повторно оказывается на «встречке» (часть 5 статьи 12.15 КоАП РФ, лишение прав на год, а в случае фиксации — со штрафом в пять тысяч рублей). Кроме того, не исключено, что водитель превысил скорость.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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