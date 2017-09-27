Путин примет участие в Российской энергетической неделе

Президент Владимир Путин примет участие в работе «Российской энергетической недели 2017». Мероприятие состоится в начале октября в Москве. Участие главы государства подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает пресс-служба международного форума.

«В пленарном заседании «Российской энергетической недели» примет участие президент Путин», - сказал Песков.

Он напомнил, что основная тема мероприятия — «Энергия для глобального роста». В части, в которой будет принимать участие президент, предусмотрена панельная дискуссия. «Должно быть интересно», — подчеркнул Песков.

Международный форум пройдет в Москве в ЦВЗ «Манеж» с 3 по 7 октября 2017 года. В его работе примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, а также ведущие мировые эксперты и, представители СМИ.

Цель форума — обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития ведущих отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений и ответ на существующие сегодня вызовы.