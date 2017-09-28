Фантастическую ретроспективу Пола Верховена покажут в четырех городах России

Компания «Иноекино» покажет в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Воронежа фильмы режиссера Пола Верховена. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 28 сентября.

В программу войдут научно-фантастические ленты «Робокоп», «Вспомнить все» и «Звездный десант». В Москве их покажет кинотеатр «Формула Кино Горизонт», в Петербурге — «Аврора», в Новосибирске — «Победа», а в Воронеже сеансы пройдут в «Спартаке».

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатров, а также на сайте организаторов показов inoekino.com. Картины будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Показы пройдут с 13-го по 15 октября.

Пол Верховен — нидерландский и американский режиссер. 79-летний кинематографист также снял такие фильмы, как «Невидимка», «Основной инстинкт» и «Шоугелз».