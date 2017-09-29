Бизнес-форум «Атланты» соберет в Москве ведущих бизнесменов и политиков

Российский бизнес-форум «Атланты» 5 и 6 октября соберет ведущих бизнесменов и политиков в КЗ «Крокус Сити Холл». Мероприятие объединит более 3000 участников, среди которых: управляющие собственники, генеральные директора, топ-менеджеры и руководители ведущих компаний, говорится в сообщении оргкомитета форума.

Форум пройдет при поддержке «Альфа-Банка», Московской школы управления СКОЛКОВО, EY и Агентства стратегических событий «Подъежики». Организатором мероприятия выступает российская компания Winning The Hearts Group.

Впервые для участия в мероприятии приглашен министр экономического развития России Максим Орешкин. К дискуссии на тему создания партнерских отношений бизнеса и государства присоединятся уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, мэр города Казани Ильсур Метшин, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, президент «АФК Система» Михаил Шамолин.

Хедлайнером форума станет совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», член наблюдательного совета VimpelCom Ltd Михаил Фридман. Модератором дискуссии выступит главный редактор журнала Forbes Russia Николай Усков.

Ключевыми спикерами мероприятия станут: президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов, основатель и главный исполнительный директор компании Gett Дейв Вайсер, генеральный директор Biocad Дмитрий Морозов, основатель компании ru-Net Леонид Богуславский, председатель правления ООО «Сибур» Дмитрий Конов и еще более 50 ведущих предпринимателей России.

Уникальный формат интерактивного диалога «Атланты говорят» позволит предпринимателям напрямую задать вопросы спикерам, в том числе, главе Удмуртской Республики Александру Бречалову.

Первый Бизнес-Форум «Атланты» состоялся в 2016 году в КЗ «Крокус Сити Холл». В течение двух дней Форум собрал 3000 предпринимателей и топ-менеджеров. Организаторами Форума выступила компания Winning the Hearts Group при поддержке Московской школы управления «Сколково», «Альфа-Банк», EY, Rambler&Co, Агентства стратегических событий «Подъежики».