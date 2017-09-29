Красноярские ученые сделают новые гаджеты проще и доступнее

Новые электронные гаджеты станут проще и доступнее, благодаря изобретенному и продемонстрированному красноярскими учеными способу формирования структуры фотонного кристалла. Об этом сообщается на сайте правительства края в пятницу, 29 сентября.

Разработка сотрудников Института физики имени Киренского Сибирского отделения РАН, созданная в сотрудничестве с МГУ и Сибирским федеральным университетом, позволяет заменить несколько светофильтров одним элементов.

Новый метод формирования фотонных кристаллов — суперпозиция модуляции — предполагает формирование пространственной решетки фотонного кристалла путем сложения нескольких гармонических колебаний.

«В результате снижаются потери света на оптических элементах. Устройство становится легче, компактнее и дешевле, — привели в администрации слова заместителя директора Института физики имени Киренского Андрея Вьюнышева. — Это обеспечивает широкие возможности интегрирования элементов в существующие устройства, в том числе в различные гаджеты и смартфоны, рынок которых постоянно растет, а функционал расширяется».

