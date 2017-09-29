Самолеты «ВИМ-Авиа» остались под оперативным управлением компании

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» сохранит под оперативным управлением все самолеты. Об этом по итогам переговоров с собственниками воздушных судов сообщил перевозчик, передает ТАСС.

В компании отметили, что «лизингодатели с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказалась компания, и выразили готовность поддержать ее в этот сложный момент». Они сочли представленный план вывода перевозчика из кризиса реалистичным.

«Все воздушные суда остаются под оперативным управлением "ВИМ-Авиа" несмотря на некоторые просрочки выплат лизинговых платежей», — отметил перевозчик.

В «ВИМ-Авиа» подчеркнули, что отзыв или мораторий на использование воздушных судов привел бы к дальнейшему ухудшению финансового положения перевозчика и мог бы привести к необратимым последствиям.

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Днем ранее, 28 сентября, стало известно, что следственный комитет задержал гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании «ВИМ-Авиа» по делу о мошенничестве. Местонахождение сбежавших из России совладельцев устанавливается.

Общий долг авиакомпании перед кредиторами, по данным Росавиации, составляет семь миллиардов рублей. 25 сентября компания призналась, что у нее нет финансовых средств для продолжения работы и она прекращает выполнение чартерных рейсов. Регулярные полеты пока продолжаются. Вопрос с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа» взят под контроль Росавиации и Минтранса.