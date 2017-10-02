Екатеринбург вступил в активную фазу борьбы за право принять «ЭКСПО-2025»

Первое заседание оргкомитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025» состоялось 29 сентября в Москве. С докладом выступил заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. Об этом сообщает пресс-релиз фонда «Росконгресс», присланный в редакцию «Лента.ру».

Аркадий Дворкович отметил, что ближайший года оргкомитету предстоит провести масштабную заявочную кампанию России по выдвижению Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения «ЭКСПО» в 2025 году. Победитель будет выявлен тайным голосованием стран-членов МБВ на 164-ой Генеральной Ассамблее МБВ в Париже.

«Всего в Международное бюро выставок входит 170 стран мира, и наша задача за оставшийся год совместными усилиями завоевать максимально возможное количество их голосов», — подчеркнул вице-премьер.

Гендиректор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак проинформировала участников заседания о текущем статусе заявочной кампании и планируемых мероприятиях по продвижению заявки Екатеринбурга. В частности, она сообщила, что заявочное досье столицы Урала передано заместителю генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрию Керкентзесу.

Российская конкурсной заявки приглашает мировое сообщество к обсуждению тезиса: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Она раскрывает влияние инноваций на окружающую среду, технологии, образование, здравоохранение, благосостояние людей, экономику и другие аспекты.

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков выразил уверенность в том, что Екатеринбург способен успешно конкурировать в заявочной кампании на право проведения «ЭКСПО- 2025».