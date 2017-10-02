На Цветном покажут премьеру «Греки. Эдип. Медея»

В Москве состоится премьера спектакля «Греки. Эдип. Медея». Об этом сообщается на сайте постановки.

Показ пройдет 14 октября в Площадке на Цветном. Режиссером-постановщиком выступила Ксения Зорина.

«Спектакль в жанре сторителлинг из цикла «Истории Европы», сочиненный артистами и режиссером по мотивам греческих мифов», — объясняется в анонсе.

В спектакле участвуют Максим Долинин, Ольга Злодеева, Люсьена Любимова, Анна Марлиони, Наталия Румянцева, Валентин Самохин и Дмитрий Чередник.

«История о человеке, который убил своего отца и женился на собственной матери. История о женщине, которая убила своих детей, или история человека в одной сандалии», — говорится в аннотации.

Билеты доступны по ссылке.