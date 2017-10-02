Почтальоны обеспечат жителей отдаленных поселков Ямала бесплатными книгами

В Ямало-Ненецком автономном округе стартовала акция «Читаем с почтой», передает «Комсомольская правда на Ямале».

До 30 ноября жители отдаленных поселков региона, выписывающим газеты и журналы, будут бесплатно получать книги от почтальонов.

В администрации ЯНАО, по данным издания, считают, что акция сделает художественную литературу доступнее, так как почтовая связь присутствует везде, а книжные магазины — нет. На территории региона находится 92 стационарных отделений почты, также действует еще 90 автомобильных, 7 водных маршрутов. В некоторые случаях, отправления перевозятся по воздуху.

