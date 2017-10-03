Фонд Алекперова инвестировал полмиллиарда в социальное предпринимательство

Фонд «Наше будущее», работающий под патронатом главы компании «Лукойл» Вагита Алекперова, инвестировал в развитие социального предпринимательства в России около 500 миллионов рублей. Как сообщил бизнесмен «Ленте.ру», основная функция фонда — не столько оказывать материальную поддержку социальным предпринимателям, сколько обеспечивать им юридическую и технологическую поддержку.

«Например, для подготовки технико-экономического обоснования и структурирования той или иной идеи, чтобы понимать, реализуется она или нет, сколько денег для этого нужно, какой срок окупаемости и какая социальная значимость в ней заключается, как для людей, так и для региона в целом», — подчеркнул Алекперов.

При этом бизнесмен рассказал о том, что вопрос развития социального предпринимательства крайне важен не только для России, но и для мира в целом. Поэтому, понимая значимость данного направления развития бизнеса, во многих странах открывают специальные факультеты в профильных учебных заведениях, где занимаются подготовкой кадров для данного сегмента.

Осуществляется также поддержка и на государственном уровне. Например, открыт специальный департамент в Министерстве экономического развития РФ. «Этот бизнес будет развиваться. По сути, он является помощником государства в решении социальных проблем и выполнении социальных обязательств перед населением», — прокомментировал Вагит Алекперов.

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» создан в 2007 году для реализации долгосрочных социально значимых программ и проектов, где могут быть применимы принципы социального предпринимательства. Фонд взаимодействует с ведущими российскими и зарубежными организациями, влияющими на развитие социального предпринимательства в мире. С 2013 года фонд входит в Глобальную сеть социальных инвесторов.

