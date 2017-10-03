На CBS уличили погибших в Лас-Вегасе в любви к Трампу и отказались их жалеть

Вице-президент отдела стратегических транзакций американской телекомпании CBS Хэйли Гефтман-Голд написала в Facebook, что посетители концерта музыки кантри в городе Лас-Вегас (штат Невада), которых вечером 1 октября расстрелял 64-летний Стивен Пэддок, скорее всего, являются сторонниками Республиканской партии США и президента Дональда Трампа, а потому не заслуживают сожаления. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В своем сообщении она напомнила, что в 2012 году после массового убийства в начальной школе «Сэнди-Хук» республиканцы отказались поддержать в Конгрессе законопроект об ужесточении контроля над оружием.

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«Если они не сделали ничего после гибели детей, то я не думаю, что республиканцы когда-либо сделают шаг в правильном направлении. Я даже не чувствую сожаления (к погибшим — прим. «Ленты.ру»), поскольку фанаты музыки кантри — это, как правило, "республиканцы при стволах"», — написала она.

Позже в CBS заявили, что Гефтман-Голд у них больше не работает. «Она нарушила стандарты нашей компании и больше не является сотрудником CBS. Ее взгляды, выраженные в социальных сетях, неприемлемы для всех в CBS», — рассказал представитель компании. Гефтман-Голд также принесла свои извинения.

В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. По последним данным, 59 человек были убиты, еще 527 получили ранения.