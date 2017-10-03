Kraftwerk представят свой каталог в Турине

В итальянском Турине пройдет музыкальный фестиваль Club To Club. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Событие состоится с 1 по 7 ноября. Билеты доступны по ссылке.

В рамках фестиваля в течение четырех дней свой каталог будут представлять немецкие музыканты Kraftwerk.

В мероприятии примут участие более 30 артистов из 10 стран. В частности, в лайн-апе заявлены такие исполнители, как Nicolas Jaar, Kamasi Washington, Ben Frost, Arca, Wolfgang Tillmans, Bonobo, Demdike Stare, Yves Tumor и Visible Cloaks.

Фестиваль также покажет «новую итальянскую волну». В этой программе состоятся выступления Lorenzo Senni, Ninos Du Brasil, Shapednoise, Not Waving и Mana.

Club To Club ежегодно проходит в Италии с 2011 года. Создатели позиционируют свой проект как «один из самых необходимых фестивалей авангарда и поп-музыки в Европе».